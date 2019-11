Mit den zwei familiengeführten Wellnesshotels Supreme und Finest Family haben Karl und Nikola Reiter im Jahr 2004 einen einzigartigen Erholungsraum im Südburgenland kreiert. Die eigenen Ansprüche bleiben hoch:

„Von Anfang an folgen wir mit dem Reiters Reserve unserer eigenen Philosophie. Wir haben mit unseren Hotels einen eigenen, in sich geschlossenen Rückzugsort geschaffen“, ist Gast- und Landwirt Karl Reiter stolz. „Im Vordergrund steht der Einklang von Mensch und Natur und der rücksichtsvolle Umgang mit unseren Ressourcen. Das bedeutet sowohl viel Arbeit als auch viel Mut.“ Im Reiters Reserve stehen alle 370 Mitarbeiter hinter der Philosophie der Familie Reiter. „Sie wird von jedem Einzelnen gelebt und das überträgt sich auch auf unsere Gäste. Alle Angestellten sind stolz auf ihr Schaffen und ihren Arbeitsplatz“, erklärt Karl Reiter.

Eines der Herzensprojekte ist die Lehrlingsausbildung. Dabei zählt nicht nur das Fachwissen, sondern auch die Vermittlung von Werten. „Es ist schwer, gute Mitarbeiter im Tourismus zu finden“, betont Nikola Reiter. Sie möchte jungen Menschen ein Sprungbrett in die Tourismusbranche bieten. Anfang des Jahres wurden über zwei Millionen Euro in das Finest Family investiert, um Familien puren Luxus und ein familienfreundliches Design bieten zu können.

Das Reiters Reserve ist aber auch in Sachen Nachhaltigkeit und exklusiver Küche Vorreiter in der Hotellerie. Im August eröffnete Karl Reiter am Rabenwald (Steiermark) eine eigene Hofschlachtung. Die Tiere wachsen in Mutterkuhhaltung auf und leben auf der Alm. Bei der Schlachtung steht das Tierwohl im Vordergrund und die Tiere werden stressfrei am für sie bekannten Hof geschlachtet. Das Fleisch hat beste Qualität und wird exklusiv für die Gäste des Supreme verwendet.