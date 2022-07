Pannonisches Lesetheater: „Kraut und Rüben“

Werbung Den Juli genießen Anzeige Badeerlebnisse und Massageangebote in der Therme Bük!

Unter dem Motto „Kraut und Rüben“ findet das erste Pannonische Lesetheater statt. Ein kunterbuntes Lesevergnügen erwartet die Gäste am Mittwoch, dem 13. Juli, um 19.30 Uhr, beim Kaplan am Kurpark in Bad Tatzmannsdorf.

Helga Gschiel, Manfred, Knapp, Christine Meissner, Renate Musser, Barbara Prietl und Losefine Reiter vom Literaturclub Pannonia haben literarische Schmankerl vorbereitet. Die Besucher dürfen sich auf lustige bis besinnliche Texte freuen. Eintritt: freie Spende.

