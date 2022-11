Stefan Laimer ist der Boss

Werbung

„Meine ersten Wochen als Bürgermeister waren unglaublich abwechslungsreich und interessant. Aber eines gleich vorweg: Der Schritt, das Amt hauptberuflich auszuüben, war absolut richtig“, zieht Bad Tatzmannsdorfs Bürgermeister Stefan Laimer eine erste Bilanz.

„Auf Kommunikationsebene gibt es unglaublichen Aufholbedarf. Kommunikation nach innen und außen wird auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen“, sagt der Ortschef, der mit Altbürgermeister Ernst Karner einen alten „Polithasen“ im Gemeinderat sitzen hat.

Ortschef Laimer ist der alleinige Chef im Ring

Das allein reicht aus, die Gerüchteküche anzuwerfen. „Der Laimer muss doch jede Woche zum Altbürgermeister zum Rapport„ wie böse Zungen behaupten, doch das wird gleich mal dementiert.

„Das stimmt natürlich nicht. Klar gibt es eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister. Und weil ich sah, dass diese Zusammenarbeit sehr fruchtbar für Bad Tatzmannsdorf sein kann, war das schon auch mit ein Grund, noch einmal für den Gemeinderat zu kandidieren. Und in dieser Funktion werde ich den Bürgermeister natürlich unterstützen“, sagt Karner, der in seinem Brotberuf beim österreichischen Bundesheer schon auch weiß, was ein Rapport ist.

„Ich war 15 Jahre lang Bürgermeister und hab diese Zeit sowohl touristisch, als auch wirtschaftlich als Erfolgsgeschichte gesehen - mit steigenden Einwohnerzahlen, mit steigenden Arbeitsplätzen. Und dieser Erfolgslauf kam in den letzten fünf Jahren absolut ins Stocken. Auch das war Grund wieder zu kandidieren“, so Karner, der über Vorzugsstimmen sogar das Amt des Gemeindevorstandes geholt hätte.

„Das war nie mein Ziel. Stefan Laimer hat ein junges Team und das soll jetzt mal arbeiten“. Was Stefan Laimer auch tut.. „Die Zukunft des Tourismus in Bad Tatzmannsdorf ist so ein Thema, das ich sofort in Angriff nahm. Ich hab mich nicht gescheut, die kompetenten Instanzen in den Ort zu holen, um das drohende Szenario mit bis zu zwei Drittel weniger Budget für Vermarktung und Veranstaltungen, abzufedern. Da gibt es positive Signale. Personell ist die Besetzung des Amtsleiterpostens ein wesentlicher Punkt“, sagt Laimer, der dabei aber noch keinen Namen nennen will.

Und auch das genügt, um die Herdplatten in der Gerüchteküche schon wieder heiß werden zu lassen. Denn angeblich soll ein Oberschützer das Amt bekleiden. „Dazu gibt es von mir keinen Kommentar. Außer dass die Gemeinden Oberwart, Oberschützen und Bad Tatzmannsdorf schon sehr gut zusammen arbeiten. Auch über den Bahnradweg hinaus“, sagt Laimer schmunzelnd.

„Wir haben einige Projekte vor, die Fertigstellung der Volksschule, einiges im Straßenbau. Wir werden jeden Tag mit Dingen konfrontiert, die wir meines Erachtens besser lösen können. Ich werde das auch tun und da nehme ich den Rat des Altbürgermeisters schon auch mal gerne an, spielt Laimer den Ball noch einmal an Karner zurück.

„Wenn es um Weiterentwicklung geht, werde ich mir nicht zu gut sein, mich in den Gemeinderat zu setzen. Das habe ich vor den Wahlen angekündigt und das habe ich auch getan. Und wenn ich dem neuen Bürgermeister unterstützend beistehen kann, dann werde ich das auch tun. Aber da helfe ich nicht dem Stefan Laimer, da helfe ich Bad Tatzmannsdorf“, sagt Karner. „Diese Rapportgerüchte, wo immer die herkommen, stimmen nicht.“

