Stipsits seit 25 Jahren Priester

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Von seinen 25 Jahren als Priester verbrachte Diemtar Stipsits 19 davon in Bad Tatzmannsdorf. Davor war der Pfarrer im Nordburgenland tätig. Zum römisch-katholischen Seelsorgeraum Bad Tatzmannsdorf sind vor elf Jahren auch die beiden Gemeinden Bernstein und Mariasdorf dazugekommen.

Gäste aus allen drei Gemeinden feierten nun das Priesterjubiläum mit dem Pfarrer und sprachen Segensworte aus.

„Es ist ein besonderes Erlebnis, wenn man so lange in einer Pfarre sein kann. Es ist sehr wohltuend, wenn man sieht, wer alles gekommen ist und wenn man die vielen Glückwünsche entgegennimmt“, so Dietmar Stipsits.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.