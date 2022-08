Vom Kuhstall zum Buschenschank

Werbung

Die Familie Bürger hat vor dreißig Jahren begonnen, einen Mostschank zu betreiben. Mittlerweile gibt es den Buschenschank seit 30 Jahren. Angefangen hat alles im Jahr 1992 - als sich Manfred Bürger die Idee vom eigenen Buschenschank von seinem Schwiegervater abgeschaut hat. „Wir haben unseren alten Kuhstall zum Heurigen umgebaut“, so Manfred Bürger.

Der Buschenschank ist nach wie vor ein reiner Familienbetrieb. „Mittlerweile besitze ich seit 20 Jahren Weinstöcke am Eisenberg“, so Bürger. Der selbst erzeugte Weißwein, Rotwein sowie Uhudler kann dann im Buschenschank verköstigt und gekauft werden. Auch hausgebrannte Schnäpse und selbst gebackenes Brot der Seniorchefin gehören zur Speisekarte des Buschenschanks.

Zum Anlass des 30-jährigen Bestehens gibt es am 30. und 31. Juli ein Hoffest mit Festzelt. Am Samstag, dem 30. Juli, beginnt das Fest ab 18 Uhr. Ab 19.30 Uhr gibt es eine musikalische Unterhaltung von Harry Gamauf. Am Sonntag, dem 31. Juli, beginnt der Frühschoppen ab 10 Uhr. Musikalisch wird das Fest von den „Böhmischen Freunden“ begleitet. An beiden Festtagen gibt es Grillhendl und Schnitzel.

