Vom Weinstadl zum Steirer Stadl: Neuer Betreiber

Beinahe zwanzig Jahre lang wurde der Weinstadl in Bad Tatzmannsdorf von der Familie Weiss betrieben. Ab November gibt es einen neuen Pächter - und auch einen neuen Namen.

Im Jahr 2003 wurde der Weinstadl von der Familie Weiss ins Leben gerufen. „Das war damals so eine Idee, wir haben uns gedacht, das ist ein guter Name. Mit Wein verbindet man immer etwas Gutes“, so Manfred Weiss. Für ihn und seine Familie ist vor allem guter Wein und eine gute Jause wichtig.

Nichtsdestotrotz wird der Weinstadl nun in die Hände neuer Besitzer übergeben. „Für mich war es eine logische Folge. Ich bin vor der Pensionierung“, so Manfred Weiss.

Fokus auf Regionalität, Qualität und Frische

Einen neuen Pächter für den Weinstadl gibt es auch bereits: Bettina Gamlinger und Bernhard Sandner aus Murau übernehmen den Weinstadl. Zukünftig allerdings nicht mehr unter dem Namen Weinstadl, sondern „Steirer Stadl“. Damit soll auf die Herkunft der neuen Betreiber hingewiesen werden.

Bettina Gamlinger übernimmt die Arbeiten in der Küche. Angeboten wird vor allem Hausmannskost und die gutbürgerliche Küche. „Sie ist Köchin aus Leidenschaft“, so Bernhard Sandner. Dieser wird sich auf das Service konzentrieren. „Wir bauen auf Regionalität, Qualität und Frische“, so Bernhard Sandner. In Zukunft soll es im Steirer Stadl auch ein Mittagsmenü geben. Auch Tagesempfehlungen zählen zum neuen Programm des Stadls. „Wir möchten unseren Gästen eine gute Qualität bieten“, ergänzt Bettina Gamlinger.

Der Steirer Stadl öffnet für seine Gäste

Den Weinstadl haben sie zufälligerweise gefunden, mittlerweile wohnen die beiden Obersteirer in Oberschützen. Die inoffizielle Eröffnungsfeier findet am 03. November statt. Offiziell öffnet der Steirer Stadl dann am 04. November für alle Gäste. „Zur Livemusik gibt es als Willkommensgeschenk für alle Gäste ein Getränk sowie Brötchen“, freut sich Bettina.

