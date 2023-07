Zonta Club Burgenland: 2.000 Euro für den Sterntalerhof

Im April feierte der Zonta Club Burgenland sein 35-jähriges Bestandsjubiläum mit einem Benefiz-Brunch am Hannersberg mit zahlreichen Gästen. Der Erlös der Benefizveranstaltung wurde nun mit großer Freude an den Sterntalerhof übergeben. „Wir freuen uns den Erlös dieser Benefizveranstaltung in Höhe von 2. 000 Euro dem Sterntalerhof spenden zu können“, erklärt Gabriele Strohriegel, Präsidentin des ZONTA Club Burgenland.

„Der Sterntalerhof leistet seit 25 Jahren eine unglaublich wertvolle und wichtige Arbeit für Familien mit Kindern, die an einer lebenslimitierenden Erkrankung leiden“, so Strohriegel. Dabei bietet der Sterntalerhof allen Familienmitgliedern ein umfassendes Angebot, um sie bestmöglich zu begleiten.