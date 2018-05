Noch vor dem Sommer dürften sich einige langwierige Bahn-Probleme in Luft auflösen. Die ersten Schritte dafür wurden in den Gemeinderatssitzungen von Oberwart, Pinkafeld und Riedlingsdorf gesetzt – die drei Gemeinden beteiligen sich mit je 4,50 Euro pro Hauptwohnsitzer („Mobilitätsvertrag“) am Kauf der Bahn durch das Land. Der Güterverkehr hat sich in den vergangenen Jahren verdoppelt, laut Oberwarts Stadtchef Georg Rosner haben zuletzt wieder mehr Betriebe Interesse daran gezeigt, ihre Waren mit der Bahn zu transportieren.

Parallel dazu laufen intensive Verhandlungen zwischen Bund, Land und Industrie über die 2017 angekündigte Teststrecke für autonom fahrende Züge – dem „Open.Rail.Lab“ (die BVZ berichtete). Rund elf Millionen Euro sollen in die Adaptierung der Strecke gesteckt werden, wer wie viel zahlt, ist derzeit Gegenstand der Verhandlungen. Im Herbst soll das Projekt starten, bis dahin soll sich auch klären, wie sich der Teststreckenbetrieb mit dem Güterverkehr auf der Strecke vereinbaren lässt.

Holzverladestelle mit baldigem Ablaufdatum

Ein weiterer Aspekt der derzeit laufenden Verhandlungen ist die Holzverladestelle in Oberwart. Geplant ist eine Verlegung zum Rotenturmer Bahnhof bei der Firma Holz Fischer, zuvor geht es aber noch darum, die Verhandlungen mit der Südburgenländische Regionalbahn GmbH abzuschließen. Dem Tochterunternehmen der Firma Autoreisen Schuch gehört die Strecke Oberwart - Großpetersdorf nämlich – die Gespräche sollen bereits weit fortgeschritten sein, mit einer Lösung ist noch vor den Ferien zu rechnen – sagte Rosner in der jüngsten Gemeindertassitzung.