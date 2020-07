Mit der Inbetriebnahme der neuen Holzverladestelle kann Schnittholz nun per Bahn transportiert werden. Als erste Firma nutzt das Sägewerk Fischer aus Rotenturm den Schnittholz-Transport per Bahn. Von den rund 900 Lkw-Ladungen — Rundholzanlieferungen aus der Region und die Ablieferungen von Schnittholz und von Sägenebenprodukten — will mal in Zukunft ein Drittel auf die Schiene verladen.

Abgewickelt werden die Auslandsgeschäfte von Fischer-Holz zum Teil über einen steirischen Handelspartner. Ein Waggon Schnittholz mit rund 60 Tonnen ersetzt in der Regel drei Lkw-Züge. „Von den Kosten her ist der Transport mit der Bahn fast gleich. Die Co2-Emissionen sind aber deutlich geringer“, erklärt Bernhard Fischer. Rund 2.300 Euro betragen die Frachtkosten für einen Waggon Schnittholz von Rotenturm bis zum Bestimmungsbahnhof in der Nähe von Turin.