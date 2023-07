Oberwart 3: 25 Jahre Musikgeschichte

Zusammengerechnet stehen sie seit mehr als 100 Jahren auf der Bühne: die Rede ist von Fred Pokomandy, Volker Weyse und Franz Reichart, die besser als Musik-Trio „Oberwart 3“ bekannt sind.

Im Jahr 1998 ist die Musikgruppe "Oberwart 3" mit Ed Pokomany, Bertie Unger und Fred Pokomandy erstmals auf der Bühne gestanden. Foto: Pokomandy

Die Geschichte der Band aber begann im Jahr 1998, als Fred Pokomandy gemeinsam mit seinem Bruder Ed mit ihrer Band „The JETS“ das 30-jährige Bühnenjubiläum feierten. Zur selben Zeit wagten sich auch die drei Herren Ambros, Fendrich und Danzer gemeinsam unter dem Namen „Austria 3“ erstmals auf die Bühne. „Das war die Initialzündung“, blickt Fred Pokomandy zurück auf die Anfänge. Zusammen mit Bruder Ed und Bertie Unger gründete man die Gruppe „Oberwart 3“. Dem Debütkonzert im Oberwarter Kultgasthof Neubauer – das dem einen oder anderen Gast wegen des strömenden Regens und des nicht wasserdichtem Zeltes wohl heute noch in Erinnerung ist – sollten viele weitere Konzerte folgen.

„Die Band hat wirklich rasch großen und breiten Anklang gefunden und es folgten sehr erfolgreiche Konzertjahre“, erzählt Pokomandy. Ende 2016 kam es dann zum Personalwechsel in der Band. Ed Pokomandy und Bertie Unger haben die Gruppe verlassen. „Mit dem autodiaktem Musiktalent Franz Reichart, der die Rolle des Bassisten und Leadsängers übernahm und Schlagzeuger Volker Weyse, der Professor, wie er in der Band liebevoll genannt wird, hat man einen wahren Glücksgriff gemacht“, schwärmt Fred Pokomandy, der die Geschicke der Band nach wie vor leitet. Mit der neuen Bandformation hat sich in Sachen Musik einiges geändert, auch, wenn Gutes und Altbewährtes geblieben ist, stehen nun viele neue Songs auf der Playlist der Band – von ausdrucksstarken Austropop-Songs und internationalem Rock und Pop der 70er bis 90er bis natürlich Songs aus den guten alten 60er-Jahren. Besonders Augenmerk legt die Band auf 3-stimmigen Chorgesang, keine Computermusik, kein Playback, sondern ehrliche Musik – handgemacht.

Das 25-Jahr-Jubiläum wird übrigens am 16. September im Lokal Tamdhu gefeiert. Und wer Fred Pokomandy und die Band kennt, der weiß auch um das soziale Engagement Bescheid und daher wird auch das Geburtstagskonzert eine Benefizveranstaltung für bedürftige Familien aus dem Bezirk – in Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe Oberwart.