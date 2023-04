Konzept für neue Schule in Bernstein

Eine Diplomarbeit zur „Errichtung einer Volksschule und Mittelschule in Bernstein“ wurde von den Bautechnik-Maturanten Christina Kalchbrenner und Maximilian Zumpf an Bürgermeisterin Renate Habetler übergeben. „Ziel der Arbeit war es, ein neues Schulgebäude mit einer Volksschule und Mittelschule zu konzipieren. Um eine bessere Vorstellung des Neubaus zu gewährleisten, erstellten wir 3D-Visualsierungen und ein Modell mit dem 3D-Drucker“, sagen die Maturanten.

Das neue Schulgebäude soll Lernbereitschaft, Freude und positive Energie mit sich bringen. Als Endergebnis des Diplomarbeitsteams ergab sich eine ausführliche Grundlagenforschung, eine gesamte Entwurfsplanung, ein Einreichplan, Energieausweis, sowie ein Modell und 3D- Visualisierungen zur besseren Veranschaulichung.

Ortschefin gefällt das Projekt

Bürgermeisterin Renate Habetler zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden und gratulierte zur Diplomarbeit. „Ein tolles Projekt, wir haben aber die finanziellen Mitteln nicht, um das auch gleich so umzusetzen. Um den Schulstandort zu erhalten, muss etwas passieren, aber Step by Step. Wir werden sehen. Das Projekt wird in der nächsten Gemeinderatssitzung auf jeden Fall vorgestellt“, sagt die Ortschefin.

