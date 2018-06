Die Mädchen der Oberwart Gunners absolvierten heuer nur ganz wenige Spiele gemeinsam. Ein Teil spielte im Grunddurchgang in der Burgenländischen U14-Meisterschaft, die älteren Mädchen in der ÖM U16. Umso bemerkenswerter war die Leistung in der Oberwarter Sporthalle. In der Qualifikation für die Österreichische U14-Meisterschaft gewannen sie alle drei Spiele und starteten so als Mitfavoriten ins Final-Four.

Abklatschen mit den Fans. Die Mädchen ließen sich in der Sporthalle feiern, ganz wie die Großen. | BVZ

Dieser Rolle wurden sie auch im Halbfinale gerecht, beim 66:27-Sieg gegen Döbling hatten sie nur wenig Mühe. Aber auch das zweite Halbfinale wurde klar entschieden. Die Steyrer Hexen ließen den Timberwolves keine Chance und gewannen mit 96:35. So wartete auf die Südburgenländerinnen doch eine schwere Aufgabe im Finale. Das Spiel blieb lange spannend, in den letzten Sekunden vor dem Schluss trennten die Teams zwei Punkte. Diesen Vorsprung brachten die Oberwarterinnen geschickt über die Zeit und feierten den 53:51-Sieg. Cora Horvath steuerte im Finalturnier 18 und 29 Punkte zum Erfolg der Mannschaft bei und wurde für ihre Leistung mit der MVP-Trophäe als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet.