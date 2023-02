Oberwarter Siedlungsgenossenschaft: Reihenhäuser für Wiesfleck

Lange war die Gemeinde Wiesfleck ein „weißer Fleck“ auf der Landkarte der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft im Bezirk Oberwart. Nachdem dieser 2020 mit der Errichtung des Kindergartens und von Wohnungen beseitigt wurde, steht nun das nächste Bauprojekt in der Gemeinde an.

Eine weitere Premiere für die OSG im Ort: Erstmals werden nämlich auch Reihenhäuser in Wiesfleck errichtet. Das Grundstück am Sonnenweg wurde schon mal ausgesucht und das Projekt somit auf Schiene gebracht. „Das Reihenhaus ist gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, eine leistbare Alternative zum Einfamilienhaus und daher wird auch in diese Richtung geplant“, sagt OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar.

„Ob in Form von Doppelhäusern, zweistöckig oder eingeschoßig oder als Bungalow – da ist vieles möglich und darüber wird man sich vorläufig bis Ostern noch Gedanken machen und weitere Pläne „schmieden“, sagt Kollar. Der Spatenstich wurde bereits fixiert und soll im September 2023 stattfinden.

