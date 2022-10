Großpetersdorf: Wohnungen statt Billa

Werbung

Vor rund zwei Jahren siedelte der Billa Großpetersdorf um; vom alten Standort im Ort nur wenige Meter weiter Richtung Ortsrand. Seither steht das alte Areal leer, doch nicht mehr lange, wie OSG-Obmann Alfred Kollar, selbst Großpetersdorfer, zuletzt bekannt gab.

Die OSG nämlich kaufte dieses und will dort nun eine Wohnungsanlage errichten, so Kollar gegenüber der BVZ: „Als ich vernommen habe, dass der Billa dort weggeht, habe ich sofort Kontakt aufgenommen, weil für mich klar war, dass wir dort was machen. Schließlich haben wir am Nachbargrundstück bereits eine Wohnanlage mit neun Häusern.

Die Verhandlungen starteten so bereits 2020 und jetzt konnten wir einen Durchbruch erzielen. Konkret werden am alten Billa-Areal 20 Wohnungen entstehen“, so Kollar. „Auch wenn wir in Großpetersdorf schon viele Wohnungen haben, die Nachfrage ist sehr hoch.“ Das Projekt wurde noch unter Ex-Bürgermeister Wolfgang Tauss beschlossen. Was auch ihn freut: Durch die Nachnutzung wird kein weiterer Meter Boden versiegelt. Geplanter Baubeginn ist Mitte 2023.

