Schandorf bekommt vier Doppelhäuser

Die Gemeinde Schandorf bekommt Häuser-Zuwachs. An der Ortsausfahrt Richtung Schachendorf werden von der Firma O.K. Energie Haus mit Standort in Großpetersdorf vier Doppelhäuser errichtet. Dazu erfolgte zuletzt der Spatenstich.

Konkret handelt es sich um vier Doppelhäuser, die jeweils über 120 Quadratmeter Nutzfläche und 106 Quadratmeter Wohnfläche verfügen. Dei einzelnen Grundstücke haben rund 500 Quadratmeter Fläche. Optional stehen ein Doppel-Carport und eine bereits vorbereitete Photovoltaik-Anlage zur Verfügung.

Die Doppelhäuser entstehen an der Ortsausfahrt Richtung Schachendorf - und sollen so aussehen. Foto: O.K. Energie Haus

Bereits bis Herbst dieses Jahres werden zwei Niedrigenergie-Doppelhäuser in Holzrahmenbauweise fertiggestellt. Ab Frühjahr 2024 werden dann zwei weitere Doppelhäuser für Neo-Schandorfer bezugsfertig sein, so die Firma O.K. Haus. Die Häuser werden im Werk in Großpetersdorf mit High-End-Maschinen vorproduziert.

Für die Gemeinde Schandorf entstehen durch den Bau keine Kosten. „O.K. Energie Haus tritt in Vorleistung“, so Bürgermeister Bernhard Herics. Beim Spatenstich erklärte er zudem den Hintergrund des Bauprojekts: „Das vor Kurzem eröffnete Pflegekompetenzzentrum und der Bildungscampus, der in Dürnbach entsteht, bringen Arbeitsplätze und wir als Gemeinde wollen dafür rechtzeitig vernünftige Möglichkeiten bieten, damit sich Familien hier ansiedeln können.“

