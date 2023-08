Franz Johann Bieler aus Eisenzicken übernimmt PORR Betriebsratsvorsitz

Franz Johann Bieler wurde mit überwiegender Mehrheit zum Vorsitzenden des Betriebsrats der PORR Bau GmbH N.L. Burgenland gewählt. 512 Personen waren wahlberechtigt und Bieler bringt langjährige Erfahrung als Betriebsrat mit. Der Eisenzickener war Betriebsratsvorsitzender der Baufirma Teerag-Asdag in Stegersbach und ist nun nach der Firmenübernahme für die gesamte Belegschaft der PORR Bau GmbH N.L. zuständig. Bei seinen Agenden wird Bieler von Thomas Gelbmann, Wolfgang Neuhof, Christian Götz, Josef Lugitsch, Josef Brunner, Bernhard Pieber, Kurt Unger und Dietmar Marton unterstützt.

„Ich möchte mich herzlich für das große Vertrauen in unsere Liste „Betriebsrat für alle!“ bedanken. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Arbeitsbedingungen in unserem Betrieb fair und gerecht bleiben und die Anliegen unserer Koleg:innen gehört werden“, sagt Franz Johann Bieler. „Wir gratulieren Franz Johann Bieler und seinem Team zur erfolgreichen Wahl. Eine starke Belegschaftsvertretung ist besonders in herausfordernden Zeiten von großer Bedeutung“, sagt die Gewerkschaft Bau-Holz.