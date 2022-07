Semmelweisgasse in Oberwart: Verzögerung bis in den August

Werbung

Die Nerven der Autofahrer werden derzeit in der Stadt auf die Probe gestellt. Zahlreiche Baustellen, aufgrund von Arbeiten der Energie Burgenland, aber auch weitere Straßensanierungsprojekte, sorgen für viele Sperren. Bereits im April startete auch die Sanierung des ersten Teilstücks der Semmelweisgasse, von der Steinamangererstraße bis zur Badgasse. Ende Juni wollte man das Bauvorhaben, in das rund 300.000 Euro investiert werden, abgeschlossen haben. Aktuell ist die Straße noch immer gesperrt, weil, so Stadtchef Georg Rosner, „man auf die Randsteine wartet, die derzeit nicht lieferbar sind.“ In der kommenden Woche will man jetzt aber die Asphaltdecke auftragen. Mit einer Fertigstellung rechnet Rosner aber erst irgendwann im August.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.