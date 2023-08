Bis zu 100 Nachrichten pro Tag: Ex forderte „Besuch in Unterwäsche“

Der 58-Jährige lebt, wenn er nicht hinter Gittern ist, von der Notstandshilfe und einem geringfügig bezahlten Job als Security. Er hat 64.000 Euro Schulden und 22 Eintragungen im Strafregister.

„17 davon sind einschlägig“, informierte ihn Richterin Karin Lückl beim Prozess wegen beharrlicher Verfolgung und fortgesetzter Gewaltausübung am Mittwoch, 9. August 2023.

„Ja, müsste hinkommen“, bestätigte der Angeklagte, der seit 15. Dezember eine Haftstrafe aus einer früheren Verurteilung verbüßt.

Ex-Frau jahrelang belästigt

Mit der Scheidung von seiner Frau konnte er sich offensichtlich nicht abfinden. Er schickte ihr bis zu 100 Nachrichten pro Tag, forschte ihre Telefonnummer aus, wenn sie diese wechselte, kontaktierte sie über einen gefälschten Account auf Facebook.

Die Belästigungen fanden im Bezirk Oberwart und in Eisenstadt statt.

Er denunzierte die Frau bei Familie und Bekannten und gab ihre Kontaktdaten mit der Aufforderung weiter, diese zur Kontaktaufnahme zu verwenden.

Intime Fotos als Druckmittel verwendet

In einem Brief forderte der 58-Jährige seine Ex-Frau auf, ihn in Unterwäsche und "High Heels“ zu besuchen. Dann werde er intime Fotos von ihr endgültig löschen.

Er drohte ihr: „Pass auf, wenn du rausgehst. Wenn ich dich wo sehe, kassiere ich dich ein. Vergiss nicht, es heißt: bis der Tod euch scheidet.“

„Das ist keine Liebeserklärung“, stellte die Richterin fest.

„Für mich ist „Einkassieren“ kein böses Wort“, sagte der Angeklagte.

Foto von Schusswaffe geschickt

Auch dass er seiner Ex-Frau ein Foto einer Schusswaffe schickte und darauf hinwies, diese könne „losgehen“, fand er nicht so schlimm: „Ich weiß nicht, was mich da geritten hat.“

Aus der Haft in der Justizanstalt Eisenstadt forderte er seine Ex-Frau auf, diese solle ihm unter falschem Namen schreiben. „Damit sie keine Schwierigkeiten bekommt“, sagte der Angeklagte.

„Wir hatten eine härtere Gangart, was Beziehung betrifft“, ließ er das Gericht wissen. Zu Beginn sei alles „bombig“ gewesen und nach der Scheidung habe er seiner Ex-Frau Rosen gekauft. „Es war ein Hin und Her beiderseits“, behauptete der Angeklagte.

2016 wegen Gewalt in der Ehe verurteilt

Weil er seine Frau noch während aufrechter Ehe geschlagen und gewürgt hatte, war er im April 2016 am Bezirksgericht Oberwart verurteilt worden. „Sie war zur falschen Zeit am falschen Platz“, relativierte der 58-Jährige auch diese Tat.

„Ich bin nicht so ein Monster, aber wenn mir die Frau immer wieder Hoffnungen macht, was soll ich denken“, heischte er um Verständnis. Seine Ex-Frau habe ihm „viel bedeutet“ und eigentlich habe er sie „wiederhaben“ wollen.

Opferanwältin: „Sie will keinen Kontakt mehr zu Ihnen“

„Herr Angeklagter: Sie sagen, Sie konnten nicht loslassen. Liebe zeichnet sich auch dadurch aus, dass man Respekt vor den Wünschen anderer hat“, redete die Opfervertreterin dem 58-Jährigen ins Gewissen. „Sie will keinen Kontakt mehr zu Ihnen“, stellte die Juristin klar.

„Ich werde sie nicht mehr belästigen“, versprach der Angeklagte. „Das können Sie ihr ausrichten.“

Er wurde wegen beharrlicher Verfolgung und fortgesetzter Gewaltausübung zu zwei Jahren Haft verurteilt und nahm das Urteil an. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, damit ist das Urteil nicht rechtskräftig.