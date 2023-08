Rotenturm ein fixer Anlaufpunkt der Harley-Davidson Charity-Tour und so werden sich am 11. August um 14 Uhr die 150 Harleys am Parkplatz des Schlosses Rotenturm einfinden. Moderiert von ORF-Mann Alex List und musikalisch begleitet durch die „Altnarren“, werden die Spendenschecks entgegengenommen. „Ich würde mich sehr freuen, wenn wir heuer, in Rotenturm, die 20.000 Euro-Marke, an Spendengeldern, überschreiten“, sagt Organisator Gerald Paukovits