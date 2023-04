Das Opernstudio der Wiener Staatsoper kommt ins KUZ Oberschützen

Nach dem großen Erfolg des Konzerts des Opernstudios der Wiener Staatsoper im vergangenen Jahr, kehrt nun der neue internationale Opernstudio-Jahrgang zurück ins Kulturzentrum Oberschützen. Die jungen, aus rund 750 BewerberInnen ausgewählten Sängerinnen und Sänger präsentieren einen bunten Strauß an Melodien aus der gesamten Opernliteratur. Sie bringen unter anderem Werke von Bizet, Donizetti, Gounod, Leoncavallo, Mozart, Tschaikowski, Wagner zur Aufführung.

Durch das Programm führt der künstlerische Leiter des Opernstudios, der Bariton Michael Kraus. Von den 13 Mitgliedern des Opernstudios werden folgende Solisten am 15. April 22023 auftreten:

Jenni Hietala, Sopran (Finnland)

Daria Sushkova, Mezzosopran (Russland)

Katleho Mokhoabane, Tenor (Südafrika)

Nikita Ivasechko, Bariton (Ukraine)

Jack Lee, Bariton (Großbritannien)

Stephano Park, Bass (Südkorea)

Piotr Jaworski, Klavier (Polen)

Termin: Samstag, 15. April 2023, 19:00 Uhr

Ort: Kulturzentrum Oberschützen

Kartenverkauf: in allen Burgenländischen Kulturzentren, auf www.kultur-burgenland.at oder www.oeticket.com, bei allen oeticket-Verkaufsstellen und an der Abendkasse (37, 35 oder 33 Euro, Schüler und Studenten zahlen die Hälfte)

Nach dem Neujahrskonzert mit dem Symphonieorchester der Wiener Volksoper veranstaltet der Lions Club damit das nächste große Benefizkonzert. Die Einnahmen daraus ermöglichen dem Lions Club Südburgenland Hilfsprojekte sowie soziale und kulturelle Initiativen zu unterstützen und in Not geratenen Menschen zu helfen. Auch der Erlös aus dem nach-österlichen Konzert wird zur Gänze zur Unterstützung Bedürftiger verwendet. Zum einen geht ein Teil davon an die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien, zum anderen wird in Pinkafeld ein Projekt unterstützt, das Kindern aus sozial schwachen Familien Lernunterstützung anbietet. Der darüber hinausgehende Erlös wird vorwiegend regionalen Projekten zugutekommen.

