Mariasdorf: Chor unterstützt Familien und Kinder in Brasilien

Bis zum Jahr 2019 konnte der Chor „ConCor“ in Mariasdorf und Bad Tatzmannsdorf Benefizkonzerte für bedürftige Kinder und Familien in Brasilien geben. Aufgrund der Pandemie konnten in den letzten Jahren keine Konzerte mehr stattfinden.

Nichtsdestotrotz führten die Mitglieder des ConCor ihr Benefizprojekt weiter, um auch während Pandemiezeiten brasilianische Familien zu unterstützen. Essenspakete, Wasser, Hängematten und kleine Weihnachtsgeschenke wurden im Zuge des Projekts für Familien und Kinder gesammelt. Diese Pakete wurden anschließend von Vilma Prado, dem „helfenden Engel vor Ort“ an die Familien überreicht.