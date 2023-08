Feurige Stimmung beim „Burning Stone Festival“

Am Samstag rockte am „Burning Stone“ unter anderem die Guns N' Roses-Tribute Band „Dust N' Bones“, „Plextasy“ oder „Bluespunkt“. Aber schon beim Warm-Up am Freitag feierten die vielen BesucherInnen zur Musik von „Los Sharkos“, „Just Good Friends“ und „Generika“. Kalte Getränke, rockige Musik und tolle Stimmung begleiteten die beiden Festivaltage, die zahlreiche Rockerinnen und Rocker nicht verpassen wollten. Auch Bernsteins Bürgermeisterin Renate Habetler mischte sich unter die vielen Gäste.