Am Samstag, dem 23. Februar, lud der Gewerbe- und Fremdenverkehrsverein zum traditionellen Faschingsumzug ein.

Großer Faschingsumzug in der Gemeinde Bernstein .

Um 13 Uhr fanden sich in Bernstein die einzelnen Gruppen beim Parkplatz des Gemeindeamtes ein, ehe um 14 Uhr die Teilnehmer mit ihren Wägen von Bürgermeisterin Renate Habetler begrüßt wurden. Der Ausklang fand dann bis in die späten Abendstunden in den Gastronomiebetrieben statt.