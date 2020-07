Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bernstein zu einer Personenrettung auf der Hochleitenstraße alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache war ein Quad vom Fahrweg abgekommen und über einen Abhang gerutscht. Am Einsatzort wurde zuerst die Einsatzstelle abgesichert. Anschließend wurde mit Hilfe des First Responders und der Sanitäter des Samariterbundes die verunglückte Person gerettet und ins Krankenhaus Oberwart geflogen. Danach wurde das Unfallfahrzeug geborgen.