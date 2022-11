Schlittenhunde rennen mit Rädern statt Kufen

Werbung

Huskys verfügen über unglaubliche mentale Fähigkeiten. Ihr charakteristisches „Desire to Go“, ihr unbeugsamer Wille treibt sie an, um auch unter widrigsten Bedingungen Leistung abzurufen. Dabei behalten sie klaren Kopf und finden immer einen Weg.

Und diese Eigenschaften sind am 19. und 20. November am Start jeweils um 10 Uhr auch in Redlschlag gefragt. FF Redlschlag, SG Redlschlag und RSSC Austria veranstalten die „1. Internationale Dryland Trophy“ - ein Schlittenhunderennen ohne Schnee.

Mit wahlweise einem, zwei, vier, sechs oder acht Hunden vor dem Schlitten, der auf Rädern gezogen wird. Ein spannendes Event, der nahe der Aussichtsplattform „Guglhupf“ gestartet wird. Dort befindet sich das sogenannte „Stakeout“. Das Start- und Zielgelände.

„Der RSCC Austria ist einer der wichtigsten Schlittenhundesportclubs Österreichs, ein Arbeitskollege ist dort Mitglied und der hat uns auf die Idee gebracht“, sagt Mitorganisator Thomas Böhm.

„Wir haben uns das Gebiet hier in Redlschlag genau angesehen und sind überzeugt, dass die Trophy eine echte Herausforderung für knapp 100 Starter sein wird“, sagt Böhm. Die Musher - die Schlittenhundeführer gehen in den Klassen „Canicross“ und „Bikejoring“ an den Start.

Im Grunde ist es auch möglich, auf einem Fahrrad gezogen zu werden. Und ein kurzer Ausblick in die Geschichte zeigt, dass Huskies und Schlittenhunde schon immer eine ziehende Rolle spielten. Am bekanntesten ist, als das Serum gegen Diphtherie auf einem Hundeschlitten von Nenana in das 1.000 Meilen entfernte Nome gebracht werden musste.

Dank der Ausdauer und Schnelligkeit der Huskys konnte die Diphtherie Epidemie gestoppt werden. Und Mitte der 50er Jahre kamen die Huskys dann auch nach Mitteleuropa und mit ihnen der immer beliebter werdende Schlittenhundesport.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.