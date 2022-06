Strandcafé sucht dringend Unterstützung

Werbung

Seit 21. Mai hat die Kantine 48 beim Naturbad Bernstein geöffnet. Die Familie Diezl sucht allerdings noch dringende Unterstützung für Service, Bar und Badekassa.

„Noch geht es, aber für Juli und August wäre es super. Wir nehmen auch Praktikanten und bilden auch gerne Leute aus, so kompliziert ist die Arbeit nicht“, so Thomas Diezl. Die Stelle des Kochs wurde im Strandcafé bereits besetzt. Aktuell ist aufgrund von Personalmangeles nur ein eingeschränkter Betrieb mit „slow food und very slow service“ möglich, ab Juli soll dann der Normalbetrieb starten.

Die Kantine 48 hat in den beiden Sommermonaten Juli und August bei jedem Wetter von Dienstag bis Samstag von 10 bis 23 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Nähere Informationen oder Bewerbungen werden unter der Nummer 03354/20023 oder essen@kantine48.at entgegengenommen.

