Oberwart: Neuer Direktor mit neuen Ideen

Einen Lebensbaum für einen neuen Lebensabschnitt erhielt Direktor Norbert Seldte zum Abschied in den Ruhestand im Zuge der Eröffnungskonferenz in der Berufsschule in Oberwart. Gleichzeitig wurde Georg Krammer als neuer Leiter begrüßt. Der gebürtige Bocksdorfer unterrichtet die technischen Gegenstände für Elektrotechnik und Englisch. Als Schulleiter möchte er die Spezialmodule „Smart Home“, „Erneuerbare Energien“ und „Automatisierungstechnik“ forcieren. In Oberwart werden die Lehrlinge der Modullehrberufe Elektrotechnik aus dem gesamten Burgenland sowie die Lehrlinge der Modullehrberufe Mechatronik aus den Bezirken Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf geschult. Norbert Seldte hatte das Amt des Schulleiters zehn Jahre lang inne.