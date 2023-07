ÖKB Wolfau: 120-jähriges Bestehen gefeiert

Der ÖKB Wolfau lud zum 120-jährigen Bestandsfest. 37 ÖKB Stadt- und Ortsverbände aus insgesamt fünf Bundesländern, sowie eine Abordnung aus Szombathely mit 32 Fahnen und insgesamt 300 Kameradinnen und Kameraden leisen sich das nicht zweimal sagen und reisten für das Fest an. Im Zuge der Veranstaltung fand eine Kranzniederlegung im Gedenken an die Gefallenen und vermissten Soldaten der beiden Weltkriege beim Kriegerdenkmal statt. Anschließend wurde ein Wortgottesdienst am Festplatz abgehalten, und nach Grußworten von Wolfaus Bürgermeister Walter Pfeiffer, Bezirkshauptmann Peter Bubik, Hauptbezirk Obfrau Renate Deim sowie dem burgenländischen ÖKB Landespräsidenten Ernst Feldner hielt der Präsident des ÖKB Bundesverbandes Ludwig Bieringer eine Festansprache. Nach dem Festakt liefen die TeilnehmerInnen die Veranstaltung gemütlich ausklingen.