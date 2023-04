Osterfeuerparty in Rotenturm

Werbung

Die einen laden traditionell am Karsamstag zum Osterfeuer, die anderen zur Osterfeuerparty: Die Florianis aus Rotenturm zogen zweiteres in Betracht und haben das Feuerwehrhaus kurzerhand zur Partylocation umfunktioniert. Bei Speis und Trank amüsierten sich die Besucher bis spät in die Nacht.

