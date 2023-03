Einbruchserie in Zuberbacher Betriebsgelände

Werbung

Erstmalig wurde ein Einbruch am vergangenen Wochenende angezeigt. Wiederholt hat sich der gleichgelagerte Vorfall in der Nacht von Montag auf Dienstag. Abermals drangen bislang unbekannte Täter durch Aufzwängen des Einfahrtstores in das Betriebsgelände ein. Am Firmengelände wurden mehrere Container aufgebrochen und beim ersten Versuch diverse Bau- Elektro- und Gartengeräte mitgenommen. Nach dem zweiten Einbruch fehlte ein Rasenmäher-Traktor und weitere Gartengeräte. Ebenso wurde dabei der Inhalt der Kaffeekassa mitgenommen.

Bei der Tatortarbeit durch den Bezirkskriminaldienst Oberwart konnten Spuren am Tatort vorgefunden und gesichert werden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizeiinspektion Rechnitz ermittelt.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.