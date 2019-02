Im Laufe der insgesamt sechs Telefonate hatten die Männer das Vertrauen der Frau aus dem Bezirk Oberwart gewonnen. Die Männer sagten der Frau, sie solle ihre Zugangsdaten für das Online-Banking eingeben, was die Frau tat und die Betrüger über ein spezielles Programm mitansehen konnten. Außerdem forderten sie die Burgenländerin zum Kauf von iTunes im Wert eines unteren vierstelligen Euro-Betrages auf.

Beim zweiten Kauf fiel einem Bankangestellten schließlich auf, dass sowohl vom Konto der 55-Jährigen als auch vom Konto ihrer Mutter ein unterer fünfstelliger Euro-Betrag abgebucht und überwiesen wurde. Die Burgenländerin ließ die Konten sperren, teilte die Exekutive heute, Dienstag, mit.

Exekutive warnt vor Betrügern

Die Polizei betont in dem Zusammenhang einmal mehr, nie jemanden seine Kontodaten bekannt zu geben. Kein seriöses Unternehmen oder Bankinstitut fordere per Email oder telefonisch zur Eingabe von persönlichen Daten wie Passwörter oder Zugangsdaten auf, hieß es in einer Aussendung. Außerdem solle man sicherstellen, dass man nur offizielle Internetseiten verwende.