1 + 1 = 3: Zeit für neue Perspektiven

1+1=3. Das ist kein Rechenfehler. Das ist die Erfolgsformel für Beziehungen. Denn hinter dieser Formel finden sich zwei grundsätzlich eigenständige Individuen, die sich in ihrer Beziehung immer wieder frei begegnen, um gemeinsam etwas Drittes entstehen zu lassen. Dabei entsteht eine Dynamik, die es ermöglicht, gemeinsam eine bisher unerreichbare Wirkung zu entfalten und miteinander Neues zu schaffen, was größer als zwei ist, berührender, befriedigender und wie ein Perpetuum mobile in die Unendlichkeit steigerbar ist.

Ohne Bedingungen und ohne Rechnung im Kopf

Es ist die Beziehung zweier unabhängiger Individuen, die frei geben, ohne die Rechnung im Kopf zu haben, was man dafür bekommt. Weil man von sich aus geben möchte und darauf vertraut, entsprechend zu bekommen. Dies gelingt nur, wenn der Mensch gelernt hat, sich selbst zu geben, was er braucht, um glücklich zu sein und dies nicht vom anderen erwartet. Die sogenannte Yi-Beratungsperformance verbindet die vier wesentlichen Ebenen des Menschen – Körper (Handeln), Herz (Fühlen), Kopf/Verstand und Sinn-Punkt/Glaube - integral. Die Ebenen werden durch vier Schleifen verbunden, die sich zu einem Achter (8) fügen. Sind diese Schleifen gut installiert, können unsere Impulse ungestört über diese Ebenen laufen. Gibt es jedoch Brüche in den Entwicklungsschleifen, dann entstehen Blockaden, Muster und Symptome, die unser Leben beeinflussen und uns hindern, unser ganzes Potential zu entfalten.

Mit freiem Auge sofort erkennbar

Wir bleiben in unseren Bedürfnissen stecken, erwarten von anderen, dass sie uns geben, was wir uns selbst nicht geben können, zum Beispiel Selbstwert, und erschaffen uns Symptomarmeen, die uns helfen sollen, unser Leben zu meistern (Süchte, Außenbeziehungen). Dann sind wir schnell bei 1+1=1 oder 1+1=2. Paare, denen ein 1+1=3 geglückt ist, erkennt man mit freiem Auge. Sie haben etwas an sich, das uns spüren lässt, dass zwischen ihnen etwas ist, das man oft nicht beim Namen nennen kann.

Ihnen ist es gelungen, aus 1+1 =3 zu gestalten, weil sie frei geben und nehmen können, weil es nicht um Macht oder Ohnmacht, Gewinn oder Verlust geht, sondern um einen wohlwollenden Tanz miteinander, getragen von Achtsamkeit und Respekt dem anderen gegenüber. Dies gelingt jedoch nur, wenn die Grundinstallation der Entwicklungsschleifen im Yi-Achter störungsfrei erfolgt ist. Dadurch erhält der Mensch Zugriff auf seine Individualität und das eigene Potential.

Ein derart installierter Mensch ist in der Lage, Beziehungen in wechselseitiger Abhängigkeit zu führen, ohne mit dem Partner zu verschmelzen oder im Nebeneinandermodus sich gemeinsam einsam zu fühlen.