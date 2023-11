Von Wölfen und Giraffen: Welche Sprache sprichst du?

Sprache ist allgegenwärtig. Mann und Frau sprechen rund 16 000 Wörter pro Tag, das sind eine halbe Milliarde Wörter im gesamten Leben. Kommunikation zählt zu den wichtigsten Fähigkeiten unserer Zeit und ist eine Voraussetzung, um am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilzunehmen.

Doch reden ist nicht gleich reden. Die Art und Weise wie wir mit jemanden sprechen kann verbindend, achtsam, wertschätzend und respektvoll sein. Sie kann aber auch verletzend, drohend, konfrontierend oder gewaltvoll sein.

Kritisieren, interpretieren und bewerten

Der Wolf spricht eine gewaltvolle Sprache, wie wir sie im Alltag nur allzu häufig sprechen. Sie analysiert, kritisiert, interpretiert, droht und wertet. Sätze wie „Du machst das falsch, das macht man doch so“, oder „Du bist faul“, hat leider jeder von uns schon oft gehört und führen dazu, dass wir uns schlecht fühlen, uns wehren und ausweichen. Der Wolf hört zwar zu, ist aber bei sich und nicht bei seinem Gegenüber.

Verstehen und verstanden werden

Die Giraffe hingegen spricht die Sprache des Herzens. Ihr geht es um Verstehen und Verstanden werden. Sie achtet auf die Gefühle der anderen, respektiert die Bedürfnisse aller, bittet oder wünscht, statt etwas zu fordern und übersetzt Vorwürfe, Beleidigungen und Forderungen in Gefühle und Bedürfnisse. Sie forscht nach den eigenen Bedürfnissen und hört aktiv zu „Ich war traurig, als du nicht gekommen bist, weil ich mich auf dich gefreut habe“, führt zu einem ganz anderen Gesprächsverlauf als „Du hast mich versetzt, ständig versprichst du mir etwas und hältst es nicht“. So ein Vorwurf führt meist zur Einnahme einer Gegenposition, was folgt ist eine Diskussion bis hin zu einem erbitterten Streit.

Das Herz sucht immer nach einem Konsens

Damit eine achtsame Kommunikation auf Basis der Fühl- und Spürsprache gelingen kann, braucht es die Haltung von „Ich bin ok und du bist ok“ (auch wenn mich dein Verhalten gerade stört). Die Herzenssprache ist auf der Suche nach einem Konsens, so dass am Ende eine Win-Win Situation steht und kein Win-Lose. Mit der Zunge des Herzens zu sprechen, ist nicht einfach, weil wir es in der Regel nicht bewusst gelernt haben. Es braucht Übung und auch den Willen, wohlwollend und verbindend kommunizieren zu wollen. Dort wo dieser Tanz der Kooperation gelingt, herrscht großes Potenzial für Entwicklung, weil durch die Berücksichtigung aller Interessen ein Mehrwert entsteht der Neues wachsen lässt.

Gespräche auf Herzebene lassen Konflikte und Streitigkeiten nicht aufkommen und ebnen so den Weg zu einem friedvollen Miteinander.