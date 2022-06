Spendenübergabe: „Es war ein emotionales Chaos“

Werbung

Sieht man Lisa Schuh beim Bäcker ums Eck oder beim Kaffeetrinken mit Freunden, dann merkt man nicht, dass die lebensfrohe 28-Jährige noch vor wenigen Monaten um ihr Leben gekämpft hat. Die Diagnose war akute myeloische Leukämie. Ihre Krankheit hat sie besiegt, über die komplette Behandlung hat sie akribisch Tagebuch geführt und tausende Menschen mit ihren Gefühlen beeindruckt, mithoffen und mitbangen lassen. Lisa ist stark.

Diese Stärke hat sie auch bei ihrer Rückkehr ins LKH Graz, konkret auf die Hämatologie-Station, in der sie monatelang in Behandlung war, gezeigt. Der Anlass ihrer kurzzeitigen Rückkehr war zum Glück ein freudiger, aber, „es war ein emotionales Chaos“, erzählt sie. Riesen Dankbarkeit, Freude und Erleichterung, Angst, Nervosität und Anspannung machten sich in der Aschauerin breit, die mit einem Spendenscheck in der Höhe von 7.000 Euro ein Stückchen Hoffnung dorthin zurückbringen wollte, wo ihr Leben gerettet wurde.

Gesammelt wurde das Geld bei einem Benefizbacken in Großpetersdorf und einem Wandertag in ihrer Heimatgemeinde Aschau. „Es war eine große Herzensangelegenheit. Deswegen wollte ich unbedingt auch ein persönliches Treffen, und nicht einfach so das Geld überweisen. Es war wichtig, dass ich dort war. Auch, um irgendwie wieder ein wenig mehr, mit der Vergangenheit abzuschließen“, plaudert Lisa ganz offen über ihre Emotionen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.