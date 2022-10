32 neue Lehrer in Pflichtschulen

Werbung

Insgesamt 145 Pädagoginnen und Pädagogen, die in Pflichtschulen im Burgenland tätig sein werden, bekamen ihre Dienstverträge überreicht. Dabei waren auch 32 Lehrerinnen und Lehrer aus dem Bezirk Oberwart.

Für Bildungslandesrätin Daniela Winkler stand heuer zum Schulstart die Schule mit ihren Inhalten stärker im Fokus als in den letzten zwei Jahren, die von Corona-Maßnahmen geprägt waren.

„Der Beruf des Pädagogen ist eine sehr schöne und verantwortungsvolle Tätigkeit. Aufgrund von Problemen wie Corona ist es wichtig, dass Lehrer immer wieder neue Wege gehen, sich in ihrem Betätigungsfeld bewegen und laufend fortbilden. Ich hoffe, die neuen Lehrer haben viel Freude in ihrem Beruf“, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler.

Auch Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz freut sich über die neuen Lehrer. „Es freut mich, dass sich so viele hoch qualifizierte Lehrer dazu entschieden haben, mit ihren Kompetenzen das Burgenland zu stärken und zu unterstützen. Ich wünsche den neuen Pädagogen alles Gute für die spannenden Aufgaben.“

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.