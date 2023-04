Bezirk Oberwart 42-Jähriger soll eigenes Kind misshandelt haben

A uf schockierende Vorkommnisse stießen Ermittler im Zuge der Auswertung von Bildern sexuell missbrauchter Kinder in einem anderen Fall: In der Justizanstalt Eisenstadt sitzen nun auch eine 21-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn und ein 42-jähriger aus dem Bezirk Oberwart in Untersuchungshaft.