Ausstellung zeigt einen Monat am Meer in Bildern

Schon als Kind war sie Wasser-Fan. Die Sucht nach dem Meer begleitet die Filmemacherin Kristina Schranz seit dieser Zeit. Reinzutauchen in die Wellen, nur eine Farbe in so viele Nuancen zu sehen, sich klein zu fühlen und trotzdem das Mittendrin zu erleben: Mit diesem Impuls ging die Oberwarterin zuletzt auf eine einmonatige Segelreise durch das griechische Meer rund um die Peloponnes. Nur mit dem Nötigsten im Gepäck und das Handy abgedreht, ließ sie sich mit ihrer Foto- und Filmkamera treiben und tauchte dabei tief ein.

Die Erfahrungen ihrer Segelreise münden in mehrere analoge Fotografien, einer experimentellen Videoinstallation sowie tagebuchähnliche Notizen, die Schranz bei der Vernissage am Freitag, dem 16. Dezember (19 Uhr) im Eisenstädter Kulturquartier 32 von Günter Schütter vorlesen wird.

„Die Ausstellung, die den Titel MEER trägt, soll ein Gegenentwurf zur kalten Winterjahreszeit sein und Lust und Vorfreude auf den Sommer machen. Interdisziplinär setzt sie sich mit dem Thema Meer und Wasser auseinander“, erklärt Schranz.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 10. Feber (Mittwoch bis Freitag ab 10 Uhr und nach Vereinbarung).

