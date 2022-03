Benefizkonzert als Gelegenheit, sich zu beteiligen

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Weit bekannt für seine Benefiz-Neujahrskonzerte wurde es in den letzten zwei Jahren, geschuldet der Pandemie, etwas ruhiger um den Lions Club Südburgenland. Damit ist jetzt Schluss, die Lions sind zurück und organisieren derzeit mit dem Opernstudio der Wiener Staatsoper ein Benefizkonzert im KUZ Oberschützen.

Das Opernstudio ist eine 2020 gegründete Initiative der Staatsoper, deren Ziel es ist, herausragende Gesangstalente zu fördern. Das Auswahlverfahren ist sehr streng, von 1000 Bewerberinnen und Bewerbern werden nur die 13 besten SängerInnen ausgewählt. Sechs dieser 13 werden am 2. April um 19:00 Uhr im KUZ in Oberschützen auftreten, eine Burgenland-Premiere für das Opernstudio. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Verdi, Mozart, Strauss und Massenet.

Der Reinerlös des Konzertes kommt regionalen Sozialprojekten zugute, unter anderem 29 Ukraine-Flüchtlingen, die derzeit in Bad Tatzmannsdorf untergebracht sind. „Es freut uns, dass wir so Gelegenheit haben, uns zu beteiligen“, erzählte Lions-Präsident Gerhard Ochsenhofer. Die Geflüchteten seien vor allem Frauen mit ihren Kindern, denen es an Windeln, Babynahrung und Kinderwägen fehle, berichten Lions Club Mitglieder und OSG Vorstand Alfred Kollar.

Die Karten für das Konzert können in der Konditorei Ulreich in Pinkafeld, online unter suedburgenland@lions.at oder bei der Abendkasse gekauft werden.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.