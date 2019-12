"Die Frau steht im Verdacht, das Kind dem mit der alleinigen Obsorge betrauten Vater entzogen zu haben", erklärte die Polizei Burgenland am Montag in einer Aussendung. "Über das Verschwinden der Frau und der damit verbundenen Entziehung des achtjährigen Seraphin Köberl erstattete der besorgte leibliche Vater Anzeige."

"Trotz intensiv geführter Fahndungsmaßnahmen konnte bis dato weder der Aufenthaltsort der Mutter noch der des Sohnes ausfindig gemacht werden, weswegen nun die zuständige Staatsanwaltschaft Eisenstadt um „Wiederholung des Fahndungsaufruf“ via der Medien ersucht", so die Polizei in der Aussendung.

Desweiteren sei vom Vater des verschwundenen Buben für sachdienliche Hinweise, die zur Auffindung des Sohnes führen, eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt worden.

Meldungen und Hinweise werden von allen Polizeidienststellen oder vom Landeskriminalamt Burgenland unter der Tel-Nr. 059133-10-3333 sowie der Mail-Adresse LPD-B-LKA@polizei.gv.at entgegengenommen!