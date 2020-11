Er soll das Cannabiskraut zur Hälfte selbst konsumiert und die andere Hälfte sowie Amphetamin in Verkehr gesetzt haben. Der Mann wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.

Der Wert der Suchtmittel liegt laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Konkret stehe der 36-Jährige im Verdacht, in den vergangenen drei Jahren Cannabiskraut angebaut und unter anderem auch in Wien verkauft zu haben, so die Landespolizeidirektion.