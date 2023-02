Feuerwehr übte mit 100 Leuten in Oberdorf

„Küchenbrand in einem Wirtschaftsgebäude, eine Person vermisst, mehrere Personen im Obergeschoss eingeschlossen, Gastank droht zu explodieren“ – so lautete die Übungsannahme bei der am vergangenen Samstag, dem 28. Jänner, stattgefundenen gemeinsamen Übung aller Feuerwehren des Abschnitts 5 des Bezirks Oberwart.

Ersteintreffende Wehr aus Oberdorf

Unter realen Bedingungen galt es für die ersteintreffende Feuerwehr aus Oberdorf die Lage zu erkunden, weitere Einsatzkräfte anzufordern und zu koordinieren.

Primär richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Rettung einer vermissten Person im Wirtschaftsgebäude unter schwerem Atemschutz sowie mehrerer eingeschlossener Personen im Obergeschoss durch die Teleskopmastbühne der Feuerwehr Oberwart. Weitere eintreffende Wehren aus Siget in der Wart, Unterwart, St. Martin in der Wart, Rotenturm an der Pinka und Eisenzicken stellten mit Zubringerleitungen von umliegenden Hydranten die Wasserversorgung an der Einsatzstelle sicher.

„Brand aus!“ nach 90 Minuten im Einsatz

Nach 90 Minuten konnte schließlich „Brand aus!“ gegeben werden. Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Kinelly, Abschnittsfeuerwehrkommandant Thomas Csernaczky, Oberdorfs Bürgermeister Roman Dietrich sowie die Übungsleiter zeigten sich sehr zufrieden und lobten bei der Nachbesprechung die gute Zusammenarbeit der teilnehmenden Feuerwehren ortsübergreifend. Abschließend gab es noch die Möglichkeit bei Speis und Trank zu netzwerken.

An der groß angelegten Übung in Oberdorf nahmen insgesamt sieben Feuerwehren teil. Dabei waren 100 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Einsatzorganisationen Rettung und Polizei waren Teil der Übung.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.