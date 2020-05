Das Coronavirus hat die Gastronomie in den vergangenen Wochen vor ein riesiges Problem gestellt. Von einem auf den anderen Tag mussten die Lokalbetreiber zusperren — Gäste weg, Einnahmen weg. Ein erster Lichtblick ist der 15. Mai, denn ab dann ist es wieder gestattet, Lokale bis 23 Uhr zu öffnen – allerdings mit weiterhin strengen Auflagen.

View/ Raimund Schmidinger will noch bis Juni mit der Eröffnung vom Stadtwirt warten.Jennifer Vass

Der Neustart der Gastronomie wird auch definitiv ein Neustart für Gewohnheiten. Das sorgt bei vielen Gastronomen für Skepsis. Auch bei Raimund Schmidinger, der seinen „Stadtwirt“ nicht ab 15. Mai öffnen wird: „Das Abholservice funktioniert gut, darum wollen wir das bis Ende Mai weiterhin praktizieren und erst ab Juni öffnen. Im ersten Monat nur mittags, dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten“, erklärt Schmidinger. Zu den Auflagen für Gastronomen meint er: „Hygienemaßnahmen waren in der Gastronomie schon immer streng geregelt, da sehe ich kein Problem. Der größere Tisch-Abstand ist auch kein Problem, aber dass das Personal Mundschutz tragen muss, ist äußerst fragwürdig“, so Schmidinger.

Auch der Landgasthof Drobits ist beim großen Neustart der Gastronomie am 15. Mai nicht dabei. „Wie bieten bis nach Pfingsten unser Abholservice an und werden dann im Gastgarten einen Mostschank anbieten“, sagt Ute Drobits, die die strengen Auflagen als „Stolperstein für die Gastronomie“ sieht.

Ganz anders sieht das Sabine Neubauer vom gleichnamigen Gasthaus in der Wienerstraße, die den Start am 15. Mai nicht mehr erwarten kann: „Wir werden aufsperren. Da wir kein allzu großer Betrieb sind, sollte das ‚Hochfahren‘ kein Problem sein“, sagt Neubauer. Um den nötigen Sicherheitsabstand einhalten zu können, will Neubauer die Tische entsprechend kennzeichnen, damit die Gäste wissen, wo sie sitzen können. Zum „Schankverbot“ sagt sie: „Es ist zwar schlecht für meinen Betrieb, aber die richtige Entscheidung. Gesundheit geht vor.“

Auch die Speiselokale „Gotthard’s Bank“, „Limetti“ und „Hooters“ im Dieselkino planen einen Start mit Mitte Mai.

BVZ Georg Halper startet im Touch mit Themenabenden und Essen vom „Spitzer“ (ab 15. Mai, außer Dienstag) durch.

Gemischt sind die Gefühle auch bei den Betreibern von Abendlokalen. „Tamdhu“-Chefin Carmen Weyse ist für den Neustart am 15. Mai positiv gestimmt: „Die Auflagen sollten gut funktionieren, aber natürlich wird man vieles auch erst in der Praxis sehen. Wir haben zum Glück sehr viel Platz, sowohl im Außenbereich, als auch drinnen“, so Weyse, die angesichts der begrenzten Öffnungszeiten auf ein „Umdenken bei den Gästen hofft.“ Enthusiastisch ist auch Georg Halper, der sein Lokal „Touch“ am 15. Mai aufsperren wird, das „Almrausch“ aber geschlossen hält. „Wir haben im ‚Touch‘ bis auf Dienstag jeden Tag geöffnet (Mittwoch gibt es wieder Lagerfeuer) und bieten sogar warme Speisen in Form von Streetfood — „Der Spitzer kocht“ — an. In Sachen Abstand halten sehe ich kein Problem, denn die Terrasse bietet viel Platz“, erklärt Halper.

Das „Dreieck“ will mit der Neueröffnung noch abwarten. „Ohne Barbetrieb und mit eingeschränkten Öffnungszeiten macht es derzeit keinen Sinn aufzusperren. Wenn die Gäste wieder draußen sitzen können, dann sehen wir einem Start positiv entgegen“, sagt Michael Leitgeb.

BVZ Gerlinde Baumrock zeigt sich von den Auflagen enttäuscht. Ihr Lokal „Yesterday“ muss zu bleiben, vorerst natürlich nur.

Auch das Szenelokal „Yesterday“ wird am 15. Mai nicht öffnen. „Das halbe Lokal besteht aus einer Bar, da sehe ich keine Möglichkeit, den Betrieb wirtschaftlich zu führen“, erklärt Gerlinde Baumrock, die die Maßnahmen der Bundesregierung für die Gastronomie nicht gerecht findet. „An der Bar darf niemand stehen, aber Berufe, die direkten Hautkontakt zu Kunden haben, dürfen wieder arbeiten? Da kann etwas nicht stimmen!“, so Baumrock.