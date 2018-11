Das Sozialprojekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ bietet Fahr- und Begleitdienste (zum Einkauf, zur medizinischen Versorgung, zu Behörden), gemeinsames Spazierengehen (zum Bankerl, zum Friedhof), Besuchsdienste (Kartenspielen, Plaudern, Handarbeiten), welche von angestellten Büromitarbeiterinnen koordiniert und von Ehrenamtlichen in den Gemeinden ausgeführt wird. Für die Bürger ist das Angebot gratis, die Kosten tragen die Gemeinden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind versichert, erhalten einen Fahrtspesenersatz und werden entsprechend geschult.

Drei Gemeinden starten Projekt im Bezirk

Seit 2014 läuft das Projekt erfolgreich in acht Gemeinden des Bezirkes Oberpullendorf, im nächsten Jahr werden auch drei Gemeinden im Bezirk Oberwart damit starten. In Markt Allhau, Loipersdorf-Kitzladen und Wolfau laufen die Vorbereitungen bereits. „Wir starten das Projekt, weil wir davon überzeugt sind, dass durch eine professionelle Koordination die Nachbarschaftshilfe und das Miteinander noch besser funktionieren und alltägliche Aufgaben besser bewältigt werden können. In jedem Dorf gibt es Mitmenschen, die Hilfe – auch wenn sie noch so klein scheint – benötigen. Diesen Mitmenschen kann man mit diesem Projekt unkompliziert helfen“, erklärt Thomas Böhm, Bürgermeister von Loipersdorf-Kitzladen.

Der Markt Allhauer Ortschef Hermann Pferschy sagt: „Für mich als Bürgermeister ist es für unsere Gemeinde wichtig, dass ein ‚Füreinander und Miteinander‘ von Jung bis Alt gelebt wird. Dass hilfsbedürftige und hilfeleistende Mitbürger unkompliziert durch die Anlaufstelle in der Gemeinde miteinander koordiniert werden und somit die Nachbarschaftshilfe gelebt und gefördert wird.“

Dem kann sich auch Walter Pfeiffer, Bürgermeister von Wolfau, nur anschließen: „Wir haben uns im Gemeinderat dafür entschieden, weil wir der älteren Generation damit das Leben in unserer Gemeinde erleichtern und angenehmer gestalten wollen. Darüber hinaus können wir ihnen mit diesem Projekt einen Teil davon zurückgeben, was sie für uns und unsere Gemeinde als jüngere Generation geleistet haben.“