Heute gegen 11.00 Uhr zeigte ein 53-jähriger Mann an, dass er an seiner Wohnadresse in Rechnitz keinen Strom habe. Die Stromversorgung dieser Adresse befindet sich bei der ehemaligen Lungenheilanstalt am Hirschenstein.

Die Elektriker fanden beim Objekt eine aufgebrochene Tür zu den Kellerräumen vor. Vorerst Unbekannte Täter drangen in die leerstehenden Kellerräume ein, schalteten den Strom ab und stahlen ca. 8 mal 10 Meter Kupferkabel/Stromkabel.

Nach den Tätern wird gefahndet.