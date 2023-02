Landwirtschaftskammerwahl: Maria Portschy ist Spitzenkandidatin

Am 26. März findet die Landwirtschaftskammerwahl statt. Im Bezirk Oberwart treten für den Bauernbund 14 KandidatInnen an und Maria Portschy aus Podler steht dabei an der Spitze. „Maria Portschy führt mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn einen Marktfruchtbetrieb. Sie ist eine Frau der Praxis, eine starke Stimme für unsere BäuerInnen und Bauern und eine sehr kompetente Vertreterin für den ländlichen Raum“, heißt vom Bauernbund. Die restlichen KandidatInnen kommen aus unterschiedlichen Regionen des Bezirkes (siehe Bild).

