Mehr Geld zum Investieren für Gemeinden

Werbung

112 Millionen Euro haben die burgenländischen Gemeinden im Vorjahr investiert, was einem Plus von zehn Prozent im Vergleich zu 2020 entspricht. Das zeigt die zuletzt erschiene Gemeindefinanzstatistik. Sie listet zudem die Freie Finanzspitze (den theoretischen möglichen Finanzspielraum einer Gemeinde bezogen auf das Haushaltsjahr) und die Pro Kopf-Verschuldung auf.

Auffallend bei der Freien Finanzspitze: Trotz Investitionsplus hat sie sich in nahezu allen burgenländischen Gemeinden positiv entwickelt. Auch im Bezirk Oberwart ist dieser Trend zu sehen.

Foto: BVZ

Einzig die Gemeinde Weiden bei Rechnitz steht hier im Minus. Bürgermeister Anton Szmolyan erklärt: „Wir haben zuletzt sehr viel investiert, in ein neues Heizwerk und zwei Hochwasserbecken. Gleichzeitig wurde kein Kredit aufgenommen. Das muss sich eine Gemeinde erst mal leisten können, aber ich bin mir sicher, dass wir uns in zwei Jahren wieder erfangen haben“, so Szmolyan.

In der Pro Kopf-Verschuldung, einer weiteren Kennzahl der Gemeindefinanzstatistik, steht Szmolyans Weiden im Mittelfeld. Am besten schneidet hier Mischendorf mit nur 64 Euro Schulden pro Kopf ab. Bürgermeister Martin Csebits: „Wir haben in den letzten Jahren sehr bedacht agiert.“ Außerdem stieg in seiner Gemeinde die Freie Finanzspitze stark: „Ich weiß nicht, wie es in anderen Gemeinden ist, bei uns hat das aber unter anderem mit dem Kommunalen Investitionspaket zu tun.“

Die höchste Pro Kopf-Verschuldung weist Markt Allhau mit über 4.000 Euro auf. Der Gesamtschuldenstand aller Gemeinden im Bezirk betrug 2021 91.442.470 Euro, die Pro Kopf-Verschuldung 1.701 Euro. Das entspricht nur einer marginalen Veränderung: 2020 lag der Pro Kopf-Schuldenstand im Bezirk bei 1.689 Euro.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.