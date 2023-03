Missbrauch: 41-Jähriger lud mehr als 5.000 Kinderpornos herunter

Ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart musste sich am Mittwoch, 8. März, vor Gericht verantworten, weil er tausende Dateien mit kinderpornografischen Darstellungen aus dem Internet heruntergeladen hatte.

Der Angeklagte bekannte sich vor Richterin Doris Halper-Praunias reumütig schuldig. Er gab zu, beginnend mit Februar 2020 digitale Produkte konsumiert zu haben, die durch den Missbrauch von Kindern entstanden waren.

Zu seinen persönlichen Verhältnissen gab der Angeklagte an, er habe aufgrund seiner Legastenie und Lernschwäche nur die Sonderschule besucht. Er habe schon lange keine Freundin mehr gehabt und lebe bei seiner Mutter.

Beruflich gehe er einer Tätigkeit als Hilfsarbeiter nach.

Im Chat eines Südafrikaners tauchte der Südburgenländer auf

Die kinderpornografischen Aktivitäten des Angeklagten wurden im Zuge der Ermittlungen gegen einen Südafrikaner bekannt, der am 22. Februar 2022 in Pretoria verhaftet wurde. Dieser Mann betrieb 27 Chatgruppen auf der Messaging-Plattform Viber, in einer dieser Gruppen war auch der 41-jährige Südburgenländer Mitglied.

Er selbst sei auch auf Telegram aktiv gewesen, gab der Angeklagte an. „Ich bin da reingerutscht“, gab er zum Vorwurf der kinderpornografischen Betätigung an. Zuerst habe er „normale“ Pornos angeschaut, er habe nur „rumdruckt“ und sei zufällig zu den kinderpornografischen Darstellungen gelangt.

Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei bei dem Verdächtigen 4791 Bilddateien und 480 Videos, die Darstellungen von sexuell missbrauchten Kindern zeigten. Die Dateien waren auf einem Laptop und zwei Handys, sowie drei Speicherkarten abgespeichert.

Richterin: Bilder und Videos zeigen sehr kleine Kinder

„Zufällig gelangt man vielleicht zu einzelnen kinderpornografischen Darstellungen, aber nicht zu 4.791!“, ermahnte die Richterin den Angeklagten. Auch sehe man auf den Bildern, dass es sich um sehr kleine Kinder handle, nicht zu verwechseln mit jung aussehenden Erwachsenen.

„Es tut mir sehr leid“, sagte der Angeklagte.

„Bei der Polizei sagten Sie, dass Sie wahrscheinlich pädophil sind“, hielt die Richterin dem Angeklagten vor.

„Wenn das so ist, dann wäre es wichtig, dass Sie eine Psychotherapie machen“, schlug die Richterin vor.

„Das würde ich sofort machen“, stimmte der Angeklagte zu.

Er habe jetzt ein neues Handy, das er für die Arbeit benötige, so der 41-Jährige.

„Aber Sie schauen sich keine Kinderpornos mehr an?“, vergewisserte sich die Richterin.

„Nie wieder!“, versprach der Angeklagte.

1.440 Euro Geldstrafe und vier Monate Haft auf Bewährung

Er wurde zu vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie 1.440 Euro Geldstrafe unbedingt verurteilt. Außerdem bekommt er einen Bewährungshelfer beigestellt und erhielt die Weisung, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen.

Die Therapie solle dem 41-Jährigen helfen, seine schädlichen Neigungen zu bewältigen. Immerhin seien, so die Richterin, Konsumenten wie er schuld daran, dass Kinder missbraucht werden.

„Ich hoffe, dass Ihnen das Urteil ein Denkzettel war“, sagte die Richterin abschließend.

„Ich glaube, ich akzeptiere es“, nahm der Angeklagte das Urteil an.

