Der Jugendliche war gegen 6.30 Uhr auf der L238 in Neustift an der Lafnitz (Bezirk Oberwart) unterwegs. Als ein entgegenkommendes Auto in ein Firmengelände abbog, kam es zur Kollision, berichtete die Landespolizeidirektion.

Der Mopedfahrer wurde von der Rettung ins Krankenhaus Oberwart zur Behandlung im Schockraum gebracht. Der 59-jährige Autofahrer blieb unverletzt, die L238 war wegen des Unfalls etwa eine Stunde für den Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.