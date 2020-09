Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Motorradfahrer wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber C 16 in das Krankenhaus Oberwart verbracht.

Das am Unfallort auf der Fahrbahn ausgetretene Öl wurde von der Feuerwehr Rechnitz, welche mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann ausrückten, gebunden und entfernt. Die B 56 war ca. eineinhalb Stunde nur erschwert passierbar und es kam während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten zu kurzfristigen Anhaltungen.