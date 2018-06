Der Niederösterreicher wollte, ebenso wie ein vor ihm fahrender Pkw, eine Gruppe Radfahrer überholen. Als der Wagen vor ihm abbremste, stieß der Biker gegen das Fahrzeug und kam zu Sturz, berichtete die Polizei am Montag.

Am Nachmittag des selben Tages gab es zudem einen Schwerverletzten im Bezirk Mattersburg. Ein 38-Jähriger überschlug sich an einer Kreuzung in Wiesen mit seinem Buggy. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.